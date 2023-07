Tottenham-West Ham a tinte azzurre: Vicario, Udogie e Scamacca grandi protagonisti

Vicario, Udogie e Scamacca sono stati tra i protagonisti principali dell’amichevole che a Perth ha visto protagoniste Tottenham e West Ham.

Doveva essere un’amichevole dalle forti tinte italiane e così è stato. A Perth, in Australia, Tottenham e West Ham si sono affrontate un un test match al quale hanno preso parte, tra gli altri, anche Ogbonna, Emerson Palmieri, Vicario, Udogie e Scamacca.

I più attesi in assoluto erano ovviamente i due del Tottenham (alla prima uscita con gli Spurs) e l’attaccante degli Hammers che è al centro di numerose voci di mercato, e nessuno dei tre ha deluso le aspettative.

Vicario, uno dei colpi più importanti messi a segno dal Tottenham nel corso di questa estate, è sceso in campo dal 1’ ed è stato sostituito, al pari di tutti i titolari, al termine del primo tempo.

Per lui due goal subiti (quelli di Ings e Mubama), ma anche una grande parata su sinistro dall’interno dell’area di Bowen.

Udogie e Scamacca sono invece entrati in campo nella ripresa ed entrambi hanno trovato la via della rete. L’ex esterno dell’Udinese (in campo dal 46’ al posto di Tanganga), al 71’ ha segnato il goal del momentaneo 2-2 con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Perisic.

Scamacca (che è entrato in campo al 58’ in sostituzione di Ings) ha invece avuto il merito al 78’ di decidere la sfida firmando con freddezza il goal del definitivo 3-2, dopo essersi involato verso la porta avversaria sfruttando un assist di Fornals.

Prima sconfitta dunque per il nuovo Tottenham di Ange Postecoglou che, nonostante le cose buone fatte vedere in fase di possesso e in attacco, è stato tradito dai troppi errori difensivi.