Tottenham, Vorm ritorna: sostituirà l'infortunato Lloris

Il Tottenham metterà nuovamente sotto contratto Michel Vorm, che nei prossimi mesi dovrà sostituire a livello numerico l'infortunato Lloris.

Il è scoperto a livello di rosa sui portieri dopo l'infortunio di Lloris che non sarà a disposizione di Pochettino fino a gennaio. Secondo quanto riportanto dal 'The Sun', gli Spurs sarebbero in procinto di firmare con Michel Vorm per il suo ritorno in rosa.

Con DAZN segui Liga e Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il portiere olandese si era svincolato dal Tottenham la scorsa estate dopo cinque anni e da quel momento era rimasto senza squadre, nonostante un avvicinamento del dopo l'infortunio di Alisson, e adesso sembra sul punto di ritornare proprio nella squadra londinese.

Con la maglia degli Spurs Vorm ha giocato 47 partite di cui solo 13 in Premier League dopo essere stato acquistato dallo per 3,5 milioni di sterline nell'estate del 2014. Proprio con i cigni il portiere olandese aveva vinto l'unico trofeo del suo palmarès: la Coppa di Lega inglese nel 2013 vincendo per 5-0 la finale contro il Bradford City. Nel corso della sua carriera è stato convocato anche nella nazionale olandese con la quale vanta 15 presenze e 11 reti subite.