Tottenham, brutte notizie da Lloris: starà fuori fino a gennaio dopo il terribile infortunio

Prosegue il periodo nero del : nel corso della sconfitta contro il , gli Spurs hanno rimediato anche un terribile infortunio per Hugo Lloris che, atterrando a terra dopo un'uscita maldestra, ha subito una grave slogatura del gomito ed ha dovuto abbandonare il campo in barella.

Nella giornata di oggi, dopo aver escluso la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico, sono arrivate anche le prime indicazioni sui tempi di recupero del capitano del Tottenham. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa società londinese con un comunicato sul profilo 'Twitter'.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday.