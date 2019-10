Allegri a Londra per Tottenham-Bayern: Pochettino rischia

Il clamoroso 2-7 contro il Bayern Monaco ha messo a rischio la posizione di Pochettino: Tottenham pronto a virare su Allegri che era allo stadio.

Una sconfitta inattesa, soprattutto per le proporzioni: il 2-7 del in casa del era un risultato impronosticabile alla vigilia, visto che gli inglesi sono tutt'ora i vicecampioni d'Europa in carica.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'aria a Londra si è fatta improvvisamente irrespirabile per Mauricio Pochettino, come prevedibile finito nell'occhio del ciclone e sul banco degli imputati per la peggiore sconfitta interna della storia degli 'Spurs': e su di lui si è posata l'ombra del fantasma di Massimiliano Allegri.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico toscano era presente allo stadio ad assistere dal vivo alla disfatta di Kane e compagni: il suo nome è da giorni sul taccuino dei dirigenti londinesi che lo hanno messo al primo posto tra i papabili in caso di esonero dell'argentino.

Resta il punto interrogativo sull'effettiva volontà di Allegri, se vorrà accettare una nuova panchina o declinare l'eventuale proposta per continuare a godersi l'anno sabbatico dopo cinque intense stagioni alla .

Riflettori puntati sulla prossima gara del Tottenham, in trasferta a in Premier League: un altro passo falso potrebbe costare caro a Pochettino, passato dagli elogi per una cavalcata europea quasi trionfale alle critiche per un ko storico in negativo.