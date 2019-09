Tottenham, Allegri nel mirino in caso di esonero di Pochettino

Pochettino non ha cominciato bene la stagione con il Tottenham: Allegri è il primo nome sulla lista degli Spurs in caso di esonero.

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare in panchina, dopo alcuni mesi di "riposo" dopo la lunga esperienza alla . L'allenatore toscano ha ribadito più volte la sua volontà e curiosità di allenare all'estero e questo potrebbe essere per lui il momento giusto.

Stando a quanto riportato dal 'Sun', infatti, ci sarebbe la panchina del Tottenham pronta ad aspettarlo. Rispetto al passato recente, per la prima volta, sta infatti tremando la panchina di Mauricio Pochettino, dopo l'exploit dello scorso anno, che ha portato gli Spurs anche in finale di .

Il Tottenham è uscito dalla Coppa di Lega dopo la sconfitta ai rigori contro il Colchester, mentre in Premier League la squadra si trova al settimo posto, con 10 punti lasciati già tra sé ed il capolista. Un distacco già parecchio consistente per essere solo a settembre.

In lanciano quindi con insistenza la voce di Massimiliano Allegri pronto a sostituire Pochettino in caso di esonero. La dirigenza del Tottenham sta comunque prendendo tempo, visto che storicamente non è un club che cambia allenatore a stagione in corso.

La pazienza c'è ed è tutta per Pochettino, che però non dovrà "tirare la corda" ulteriormente con altri brutti risultati. Il tutto per altro dopo un'ottima sessione estiva di calciomercato, che ha portato al Tottenham gente come Ndombele e Lo Celso.