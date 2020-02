Tottenham-Lipsia 0-1: decide Werner, è grande impresa a Londra

Il Lipsia si impone per 1-0 sul campo del Tottenham e compie un passo importante verso i quarti di Champions League. Decide un rigore di Werner.

Si complica terribilmente il cammino del in , il tutto mentre il adesso può sognare concretamente di strappare quel pass che vale l’accesso ai quarti di finale della massima competizione calcistica europea. La compagine tedesca si è infatti imposta per 1-0 sul campo degli Spurs, un risultato che regala un risultato importante in vista del ritorno in programma in .

Una serata estremamente complicata quella che hanno vissuto gli uomini di Mourinho che, fin dalle primissime battute hanno capito che avrebbero avuto a che fare con un avversario sceso in campo senza il minimo timore reverenziale. La partenza del Lipsia è stata infatti quasi devastante, tanto che già nei primi 2’ si è creato tre nitidissime azioni da goal, la più clamorosa delle quali è capitata sui piedi di Angelino al quale solo il palo ha negato la gioia dello 0-1.

Gli Spurs, complici anche le pesantissime assenze in attacco di Kane e Son, hanno faticato moltissimo a rendersi pericolosi in avanti e lo 0-0 con il quale si è andati negli spogliatoi al termine di 45’ soffertissimi e dopo altre due azioni capitate sui piedi di Werner, ha rappresentato per loro quasi un sospiro di sollievo, ma non l’esatto specchio di quello che è stato il primo tempo.

Altre squadre

Nella ripresa il Tottenham dà l’impressione di essere rientrato sul terreno di gioco con un piglio diverso, tanto che solo uno straordinario intervento di Gulacsi ha negato a Lucas Moura il goal. Quella degli Spurs è però in realtà solo una fiammata iniziale, visto che al Lipsia bastano pochi minuti per riorganizzarsi e tornare a macinare gioco. Al 56’ l’episodio che consente ai tedeschi di mettere la sfida sui giusti binari: intervento scomposto di Davies su Laimer in piena area di rigore, l’arbitro non ha dubbi nell’assegnare la massima punizione. Sul dischetto si presenta Werner che di destro batte Lloris.

Nel finale gli Spurs provano a premere sull’acceleratore per ritrovare il pari e colpiscono anche un palo con una punizione di Lo Celso, ma il risultato non cambia più. Il Lipsia compie l’impresa e vede i quarti più vicini.

IL TABELLINO

TOTTENHAM-LIPSIA 0-1

MARCATORI: 58’ rig. Werner

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, D. Sánchez, Davies; Winks, Gedson (64’ Lamela); Bergwijn, Alli (65’ Ndombele), Lo Celso; Lucas Moura. All.: Mourinho

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Ampadu, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer (83’ Forsberg), Angelino; Nkunku (74’ Haidara); Schick (77' Poulsen), Werner. All.: Nagelsmann

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Cakir (TUR)

Ammoniti: Lo Celso (T), Sabitzer (L), Werner (L), Davies (T), Nkunku (L), Lamela (T)

Espulsi: Nessuno