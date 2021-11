Conte ribalta Bielsa e centra la prima vittoria in Premier: Tottenham-Leeds 2-1

All'intervallo i teorici del bel calcio avranno certamente esultato, vincendo la propria partita sul calcio pragmatico e verticale di Antonio Conte: alla fine, ancora una volta, si sono dovuti ricredere.

Il Tottenham dell'allenatore italiano è un'altra squadra rispetto a quella di Nuno Espirito Santo: per carattere, per coraggio, per compattezza. Merito di Conte, senz'altro, ma anche di giocatori che si stanno confermando come alcuni tra i più importanti della Premier League.

Gli Spurs, insomma, ce l'hanno fatta: regalano la prima vittoria in campionato ad Antonio Conte e ribaltano il Leeds di Marcelo Bielsa, che adesso soffre anche in classifica, scivolando al quartultimo posto.

Una gara che in realtà nella prima frazione ha visto andare in vantaggio gli ospiti con James, bravo a insaccare su cross di Harrison al 44'.

Nella ripresa Hojbjerg triangola con Lucas Moura chiudendo con un tiro di pregevole sostanza per l'1-1 al "Tottenham Hotspur Stadium".

Poi sale in cattedra Sergio Reguilon, uno dei migliori in campo e, senza dubbio, uno di quei giocatori che all'arrivo di Conte sulla panchina degi Spurs sembravano poter beneficiare del cambio tecnico. Così è stato.

Rimpallo a pochi metri dalla porta difesa da Meslier e tocco vincente dello spagnolo per il 2-1: è il 69' e 3 minuti dopo ecco un episodio dubbio.

Tocco di mano di Harry Kane in area di rigore con i giocatori di Bielsa che protestano in maniera accesa: Marriner, direttore di gara, viene richiamato dal VAR, ma dopo un'attenta analisi non indica il dischetto.

Il risultato rimane 2-1: il triplice fischio dell'arbitro sancisce la vittoria del Tottenham e il primo successo di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs in Premier League, dopo il pari contro l'Everton (e la gara vinta in coppa). E, dal punto di vista del carattere, sembra sempre più la sua squadra.