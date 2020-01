Il Tottenham chiama la Juventus e insidia il Borussia: inserimento per Emre Can

Il Tottenham ha individuato in Emre Can un possibile rinforzo per la mediana. Primi contatti con la Juve, ma il Borussia Dortmund per ora è in pole.

La chiusura della sessione invernale di calciomercato si avvicina a grandi passi ed uno dei grandi protagonisti delle ultime battute sarà certamente Emre Can .

Il centrocampista tedesco è sempre più vicino a lasciare la e, come emerso nei giorni scorsi, il club in pole per piazzare quello che sarebbe un colpo importantissimo a gennaio è il Borussia Dortmund . I Gialloneri della Ruhr possono garantire ad un giocatore che con Sarri ha visto pochissimo campo, una maglia da titolare, la possibilità di disputare la e l’occasione di mettersi in mostra per , tutti fattori che sono risultati decisivi per strappare il primo ’sì’.

Emre Can è infatti pronto a ripartire dalla , ma tra Juventus e va ancora trovata un’intesa, visto che i bianconeri non hanno intenzione di cedere al ribasso.

Come riportato da Tuttosport , la speranza degli uomini mercato della Vecchia Signora, è quella che possa tornarsi a fare sotto un club di Premier League per scatenare una sorta di asta finale. Il resta vigile, ma a muoversi concretamente potrebbe essere il .

Perso Eriksen e con Moussa Sissoko ai box per infortunio, gli Spurs cercano un rinforzo a centrocampo e Emre Can sarebbe, per caratteristiche, un elemento ideale da mettere a disposizione di Mourinho.

Il Tottenham ha già fatto un sondaggio per avere il giocatore in prestito e nelle prossime ore è previsto un rilancio. Il Borussia resta in vantaggio su tutti, ma non sono escluse sorprese dell’ultimissima ora.