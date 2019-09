L'ex Tottenham Jenas attacca Eriksen: "Irriconoscibile, è preoccupante"

Protagonista di una gara incolore contro l'Olympiacos, Eriksen ha ricevuto le critiche di Jenas: "Ha sbagliato le cose semplici, sembra a pezzi".

Deludente. L'esordio del ieri sera in non è andato come ci si aspettava dalle parti di Londra, vista la recente finale europea disputata nell'ultima edizione della competizione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il 2-2 con il quale gli Spurs si sono fatti bloccare dall' al Georgios Karaiskakis di Atene non ha infatti soddisfatto tifosi e critici, con l'ex calciatore inglese Jermaine Jenas che ha individuato soprattutto in Christian Eriksen l'anello debole della prestazione offerta dal Tottenham.

In vantaggio per 2-0 grazie al rigore di Kane e allo splendido raddoppio dell'ormai consueto Lucas Moura in formato Champions, gli Spurs sono stati ripresi dalla rete di Podence e dal penalty di Valbuena, dovendosi così accontentare di un solo punto.

Tanti errori banali nella ripresa e una scarsa solidità difensiva, con Jenas che a 'BT Sport' nel post-partita - come detto - se l'è però presa in particolar modo con Eriksen. Secondo l'ex centrocampista del Tottenham, il danese ha disputato infatti una pessima gara.

"Irriconoscibile. Ci sono stati un paio di momenti in cui, e lo so per certo, il manager [Pochettino] si è girato verso la panchina è ha detto 'dobbiamo toglierlo'. Succede di avere delle brutte partite quando giochi, non fraintendetemi. Devi saperle superare. Lui ha giocato così tante belle partite con la maglia del Tottenham ma stasera non è stata una di quelle".

Jenas si riferisce soprattutto alle tante palle perse dal centrocampista, una vera e propria rarità per ciò a cui Eriksen ha abituato i tifosi degli Spurs in passato.

"È stato il tasto dolente della squadra in un momento in cui anche gli altri però non stanno giocando bene. Il fatto è che Eriksen si prende dei rischi con la palla perché è quello che si vuole da lui. Lo si vuole vedere provare a mettere dei palloni dietro la difesa ma oggi sono le cose semplici quelle che ha sbagliato. Questa è la cosa preoccupante. Sinceramente mi sembra stanco, a pezzi".

Forse ancora spaesato per il mancato approdo al nel corso dell'estate, quando Eriksen per settimane è stato al centro di un possibile trasferimento in maglia blanca, il danese non sta infatti vivendo il suo miglior avvio di stagione.

Il calcio offre però sempre una possibilità di rivincita a pochi giorni da una prestazione incolore e questa per Eriksen potrebbe essere rappresentata dalla prossima gara di Premier League contro il . Non la sfida più facile in questo momento della stagione, dato l'ottimo avvio delle Foxes in campionato.