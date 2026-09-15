Premier League - Game Week 5 19 set 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham-Aston Villa inizia il 19 settembre 2026 alle 07:30 EST e alle 11:30 GMT.

Spurs e Villa cercano di ribaltare partenze terribili

Tottenham e Aston Villa hanno iniziato in modo disastroso le rispettive campagne 2026-27. Forse è troppo presto per definirla una sfida che vale doppio, ma potrebbe fungere da svolta per la squadra che avrà il coraggio di vincere questo anticipo del sabato mattina nella capitale.

Gli Spurs continuano a faticare in casa senza segnare

Nonostante le enormi spese sostenute in estate, il Tottenham di Roberto De Zerbi non ha ancora segnato nemmeno un gol in quattro partite di Premier League in questa stagione. Ha collezionato due pareggi a reti inviolate, il che significa che è sopra il Villa di un punto in classifica. Entrambe le squadre sono ancora senza vittorie, rendendo questa sfida potenzialmente molto affascinante, ma anche carica di nervosismo per tifosi e giocatori di entrambe. Gli Spurs hanno avuto il terzo peggior rendimento casalingo di tutta la divisione nella scorsa stagione, conquistando solo 15 punti al Tottenham Hotspur Stadium, pari appena al 36% del loro bottino complessivo del 2025-26. Dopo due 17esimi posti consecutivi in campionato, il board potrebbe non avere troppa pazienza con De Zerbi se gli Spurs non dovessero fare progressi significativi in questa stagione.

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Il Villa ha perso la sua spina dorsale

Mentre gli Spurs hanno investito pesantemente in acquisti costosi, i Villans hanno perso giocatori chiave come Youri Tielemans, Ezri Konsa e Morgan Rogers, finiti a rivali di Premier League. Sono rimasti a secco in tutte le loro partite di Premier League tranne una in questa stagione, cioè l'ultima, persa 1-2 in casa contro il Nottingham Forest. La squadra di Unai Emery può trarre un po' di conforto dal successo esterno per 3-2 contro il Club Brugge in Champions League, e questo potrebbe darle la convinzione necessaria per rilanciare la propria campagna nazionale questo fine settimana.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Gli Spurs sono a secco di gol nelle prime quattro partite di Premier League di una stagione per la prima volta nella loro storia.

Sono passati 407 minuti dall'ultimo gol segnato dagli Spurs in Premier League, ed è la prima volta che non segnano in quattro partite consecutive di Premier League da settembre 2006.

Dejan Kulusevski, Xavi Simons e Mykhaylo Mudryk sono tutti indisponibili a lungo termine per gli Spurs.

Questa è la quarta volta che il Villa inizia una stagione di Premier League senza vincere nessuna delle prime quattro partite, dopo il 1992-93, il 1997-98 e il 2025-26.

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Probabili formazioni

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Notizie sulle squadre e rose

Roberto De Zerbi deve fare a meno di Wilson Odobert, Xavi Simons e Mykhaylo Mudryk per infortunio. Pedro Porro e Destiny Udogie erano entrambi assenti nel pareggio contro l'Everton dello scorso weekend, e le loro condizioni saranno monitorate in vista di questa partita. Nessuna probabile formazione iniziale è stata confermata, e ulteriori aggiornamenti sono attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Unai Emery deve affrontare una lunga lista di assenti, con Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo e Pau Torres tutti fuori per infortunio. Al momento non risultano squalifiche per nessuna delle due squadre. La profondità della rosa del Villa sarà messa alla prova da un calendario fitto, e aggiornamenti su eventuali ulteriori problemi di condizione saranno aggiunti non appena emergeranno.

Forma

Il Tottenham ha vinto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone due e perdendone due. L'unica vittoria in questa serie è arrivata contro il Charlton Athletic in Carabao Cup, un 5-1 del 26 agosto. In Premier League, gli Spurs non sono riusciti a segnare in tutte e tre le uscite, pareggiando 0-0 sia con il Nottingham Forest sia con l'Everton, mentre hanno perso 2-0 contro il Newcastle United e 3-0 contro il Brentford. In queste cinque partite, hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti otto.

L'Aston Villa ha vinto una delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone tre. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-2 contro il Nottingham Forest del 12 settembre. Il Villa ha comunque ottenuto una vittoria in questa serie, battendo 3-2 in trasferta il Club Brugge in Champions League l'8 settembre. Ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in queste cinque gare, con tre sconfitte consecutive nelle ultime tre uscite di Premier League.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale al 3 maggio 2026, quando l'Aston Villa ha battuto il Tottenham 2-1 al Villa Park in Premier League. Nelle ultime cinque sfide dirette in tutte le competizioni, il Villa ne ha vinte quattro e gli Spurs una, con l'unico successo del Tottenham arrivato in una vittoria per 2-1 in Premier League al Villa Park nell'ottobre 2025. Il Villa ha segnato nove gol contro i sei degli Spurs in questi cinque confronti.

Classifica

Nell'attuale classifica di Premier League, il Tottenham è 17° e l'Aston Villa 19°.