Tottenham, ecco Hart: arriva a parametro zero

L'ex portiere del Torino è pronto a firmare col Tottenham dopo l'esperienza al Burnley da cui si era svincolato.

Proseguirà in la carriera di Joe Hart, svincolatosi dal lo scorso 1° luglio dopo una stagione avara di soddisfazioni, conclusa con sole tre presenze tra e .

L'ex estremo difensore del firmerà presto con il : secondo quanto riferito da 'The Times' manca solo l'ufficialità per l'accordo da formalizzare sulla base di un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Già oggi potrebbero andare in scena le visite mediche di rito.

Hart prenderà il posto di Michel Vorm che ha lasciato gli 'Spurs' a fine luglio e sarà il secondo del titolare Lloris, uno degli intoccabili di Mourinho.

Il classe 1987 proverà a dare l'assalto a quella Premier League già vinta due volte nel 2012 e nel 2014 con la maglia del .