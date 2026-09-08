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Premier League
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Tottenham-Everton, anteprima di Premier League: Spurs ancora a secco dopo 270 minuti

Premier League
Tottenham Hotspur
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Anteprima completa della partita tra Tottenham ed Everton in Premier League. Parliamo di tattica, notizie sulle squadre, calciomercato e altro ancora.

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Premier League - Game Week 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Everton inizia il 12 settembre 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Spurs ancora a secco dopo 270 minuti di calcio

Nonostante il grande investimento del Tottenham sul mercato, la squadra non è ancora riuscita a trovare la via del gol nelle prime tre partite di Premier League di questa stagione. Alle sconfitte contro Brentford e Newcastle ha fatto seguito l’ultimo, scialbo 0-0 contro il Nottingham Forest. La squadra di Roberto De Zerbi non è riuscita a registrare neanche un solo tiro in porta contro il Forest e ha dovuto ringraziare l’intervento del VAR, che ha annullato il gol nel finale di Neco Williams per un fallo di mano. I nuovi acquisti Savio (titolare), Omar Marmoush (titolare) e Mykhailo Mudryk (entrato dalla panchina) sono stati tutti impiegati.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

La perla di Maitland-Niles preserva l’imbattibilità dell’Everton

L’Everton è rimontato due volte contro il Man United, conquistando un pareggio per 2-2 contro il Man United. Il debuttante Ainsley Maitland-Niles ha segnato un bolide al 96', il che significa che l’Everton ha cinque punti dopo le prime tre uscite e resta imbattuto.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche chiave

  • Gli Spurs non hanno segnato nelle prime tre partite di campionato di una stagione per la prima volta dal 1975.
  • L’ultima vittoria esterna dell’Everton in Premier League contro gli Spurs risale a settembre 2020.
  • Gli Spurs hanno ottenuto una doppietta di vittorie in campionato contro l’Everton la scorsa stagione e hanno vinto le ultime cinque partite casalinghe di Premier League contro i Toffees.

Probabili formazioni

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Everton

Allenatore

  • R. De Zerbi

Forma

TOT

TOT - Forma

TSG
D2-2
BRE
S3-0
CHA
V5-1
NEW
S0-2
NFO
D0-0
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EVE

EVE - Forma

LIL
D1-1
CRY
V2-0
PNE
V0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Tottenham HotspurPareggioEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FIN
12Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
S
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
D
D
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
D
D
V
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
D
S
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
V
S
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
V
S
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
S
S
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
S
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
D
D
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
S
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
D
S
S
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
S
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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