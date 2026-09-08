Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 09:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Everton inizia il 12 settembre 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.

Spurs ancora a secco dopo 270 minuti di calcio

Nonostante il grande investimento del Tottenham sul mercato, la squadra non è ancora riuscita a trovare la via del gol nelle prime tre partite di Premier League di questa stagione. Alle sconfitte contro Brentford e Newcastle ha fatto seguito l’ultimo, scialbo 0-0 contro il Nottingham Forest. La squadra di Roberto De Zerbi non è riuscita a registrare neanche un solo tiro in porta contro il Forest e ha dovuto ringraziare l’intervento del VAR, che ha annullato il gol nel finale di Neco Williams per un fallo di mano. I nuovi acquisti Savio (titolare), Omar Marmoush (titolare) e Mykhailo Mudryk (entrato dalla panchina) sono stati tutti impiegati.

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La perla di Maitland-Niles preserva l’imbattibilità dell’Everton

L’Everton è rimontato due volte contro il Man United, conquistando un pareggio per 2-2 contro il Man United. Il debuttante Ainsley Maitland-Niles ha segnato un bolide al 96', il che significa che l’Everton ha cinque punti dopo le prime tre uscite e resta imbattuto.

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Statistiche chiave

Gli Spurs non hanno segnato nelle prime tre partite di campionato di una stagione per la prima volta dal 1975.

L’ultima vittoria esterna dell’Everton in Premier League contro gli Spurs risale a settembre 2020.

Gli Spurs hanno ottenuto una doppietta di vittorie in campionato contro l’Everton la scorsa stagione e hanno vinto le ultime cinque partite casalinghe di Premier League contro i Toffees.

Probabili formazioni

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

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