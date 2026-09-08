Tottenham Hotspur-Everton inizia il 12 settembre 2026 alle 12:30 EST e alle 17:30 GMT.
Spurs ancora a secco dopo 270 minuti di calcio
Nonostante il grande investimento del Tottenham sul mercato, la squadra non è ancora riuscita a trovare la via del gol nelle prime tre partite di Premier League di questa stagione. Alle sconfitte contro Brentford e Newcastle ha fatto seguito l’ultimo, scialbo 0-0 contro il Nottingham Forest. La squadra di Roberto De Zerbi non è riuscita a registrare neanche un solo tiro in porta contro il Forest e ha dovuto ringraziare l’intervento del VAR, che ha annullato il gol nel finale di Neco Williams per un fallo di mano. I nuovi acquisti Savio (titolare), Omar Marmoush (titolare) e Mykhailo Mudryk (entrato dalla panchina) sono stati tutti impiegati.Getty Images
La perla di Maitland-Niles preserva l’imbattibilità dell’Everton
L’Everton è rimontato due volte contro il Man United, conquistando un pareggio per 2-2 contro il Man United. Il debuttante Ainsley Maitland-Niles ha segnato un bolide al 96', il che significa che l’Everton ha cinque punti dopo le prime tre uscite e resta imbattuto.Getty Images
Statistiche chiave
- Gli Spurs non hanno segnato nelle prime tre partite di campionato di una stagione per la prima volta dal 1975.
- L’ultima vittoria esterna dell’Everton in Premier League contro gli Spurs risale a settembre 2020.
- Gli Spurs hanno ottenuto una doppietta di vittorie in campionato contro l’Everton la scorsa stagione e hanno vinto le ultime cinque partite casalinghe di Premier League contro i Toffees.
Probabili formazioni
Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.
Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Everton
Allenatore
- R. De Zerbi
Forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|+5
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|6
|1
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|3
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|+3
|7
D
V
V
|4
|3
|2
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|8
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|+1
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|+2
|5
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D
D
|7
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|6
|4
|+2
|5
D
V
D
|8
|3
|1
|2
|0
|5
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|+2
|5
D
D
V
|9
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|1
|2
|0
|3
|2
|+1
|5
D
D
V
|10
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
D
S
V
|11
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|+1
|4
D
V
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|12
|3
|1
|1
|1
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|0
|4
D
V
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|0
|2
|4
|8
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|3
V
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|3
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|0
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|8
|-4
|3
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V
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|1
|4
|5
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|2
D
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|2
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|2
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|2
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|0
|1
|2
|0
|5
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|1
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|18
|3
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|1
|2
|0
|5
|-5
|1
D
S
S
|19
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
S
S
S
|20
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
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S
S