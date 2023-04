Clamorosa debacle del Tottenham sul campo del Newcastle: gli Spurs subiscono cinque reti in 21’ di gioco.

Uno scontro diretto che metteva in palio punti fondamentali per la corsa al quarto posto in Premier League. Una partita che di fatto non ha mai avuto storia.

La sfida valida pre il 32esimo turno del massimo campionato inglese che ha visto opposte Newcastle e Tottenham, era di quelle che potenzialmente prometteva spettacolo e lo spettacolo effettivamente nel primo tempo c’è stato: ma è stato solo ed unicamente a tinte bianconere.

I Magpies hanno letteralmente travolto gli Spurs nei primi venti minuti e a certificarlo c’è un punteggio che nessuno avrebbe potuto pronosticare: un nettissimo 5-0.

Il Newcastle ha trovato la rete del vantaggio con Murphy dopo appena due minuti e da quel momento in poi si è letteralmente scatenato. Ha infatti raddoppiato al 6’ con Joelinton e poi, solo tre minuti più tardi ha calato il tris ancora con Murphy.

Un inizio da incubo per il Tottenham di Stellini che, non solo non è riuscito a reagire, ma è andato alla deriva quando, a partire dal 19’ a rubare la scena è stato Isak. Il bomber svedese prima ha segnato il goal del momentaneo 4-0 sfruttando un grande lancio di Willock e poi, appena un paio di minuti più tardi, ha siglato la rete che è valsa il 5-0 e la doppietta personale.

Un clamoroso 5-0 dopo solo 21’ di gioco. Il Newcastle diventa la seconda squadra nella storia della Premier League a riuscire in una tale impresa. In precedenza solo il Manchester City, nel 2019 contro il Watford, riuscì a arrivare al 21’ con un tale vantaggio (i Citizens segnarono cinque goal in 18’).

Nella ripresa il Tottenham ha dato qualche timido segnale di risveglio, ma anche la rete siglata al 49’ da Kane non è ovviamente bastata per modificare il corso delle cose.

A fissare il risultato sul definitivo 6-1 ci ha pensato Wilson con un goal marcato al 67’.

In virtù di questo risultato, il Tottenham scende a -6 dal quarto sposto pur avendo giocato rispettivamente una e due partite in più rispetto proprio a Newcastle e Manchester United.