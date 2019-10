Brighton-Tottenham, inizio disastroso per Lloris: errore e infortunio

Avvio clamoroso in Brighton-Tottenham: Lloris regala un goal a Maupay, si fa male a un gomito e, dopo qualche minuto, deve uscire in barella.

Che il e Hugo Lloris non stiano vivendo un momento di forma esaltante è confermato dalla clamorosa serata di martedì: 2-7 in casa contro il , maramaldeggiante al Tottenham Hotspur Stadium. Ma non è finita, perché pure a la formazione di Pochettino ha iniziato malissimo. Protagonista in negativo ancora lui, Lloris.

Il portiere francese ha combinato una frittata dopo meno di 3 minuti, non riuscendo a trattenere un pallone tutto sommato innocuo spiovuto da sinistra: è scivolato sul piede d'appoggio ed è finito dietro la porta, tenendo la palla al di qua della linea ma, di fatto, consegnandola sulla testa di Maupay, che da zero metri non ha potuto sbagliare di testa.

Ma non è finita qui, perché sulla stessa azione Lloris ha pure rimediato un infortunio apparentemente tutt'altro che banale: ricadendo a terra ha infatti sbattuto sul gomito sinistro, avvertendo immediatamente dolore e dando subito la sensazione di non poter rimanere in campo.

Alla fine è andata proprio così: lo staff medico del Tottenham è entrato in campo per prestare le cure a Lloris, che è stato infine trasportato fuori dal campo in barella, con tanto di mascherina dell'ossigeno per poter respirare. Sportivissimo, il pubblico del Brighton ha tributato un lungo applauso al portiere avversario dopo qualche minuto d'ansia. Al posto del francese è entrata la sua riserva, Paulo Gazzaniga.

Lloris, che nelle prossime ore effettuerà gli esami di rito per capire con certezza l'entità dell'infortunio rimediato all'Amex Stadium, rischio ora di dover dare forfait per i due prossimi impegni della , che l'ha inserito nella propria rosa: la nazionale di Deschamps se la vedrà con (venerdì) e (lunedì) in due gare valevoli per le qualificazioni a .