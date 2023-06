Tuttosport - Il Tottenham su Bremer: la Juventus valuta la cessione

Il club inglese, che ha già prelevato Kulusevski dai bianconeri, starebbe pensando ad un'offerta anche per il difensore centrale brasiliano.

La Juventus continua a pensare alle cessioni. Dopo aver sistemato l'affare Dejan Kulusevski con il Tottenham, a dare una mano ai conti bianconeri potrebbero essere ancora gli Spurs.

Come riferisce il quotidiano Tuttosport, il club di Premier League ha messo nel mirino anche Gleison Bremer. Arrivato solo un anno fa alla Continassa passando dal Torino alla Juventus, il centrale difensivo non viene considerato incedibile.

I bianconeri lo valutano oltre 50 milioni di euro e se arrivasse un'offerta ritenuta congrua potrebbero sedersi a trattare per l'eventuale cessione di un calciatore acquistato appena dodici mesi prima per 41 milioni più 8 di bonus.

In caso di partenza di Bremer, la Juventus virerebbe con decisione su un profilo per rinforzare la difesa. Tra i nomi in cima alla lista della spesa bianconera ci sono due nomi provenienti dalla Liga.

Il primo è quello di Mario Hermoso, centrale classe 1995 attualmente in forza dall'Atletico Madrid. L'altro invece è Pau Torres, tra i pilastri del reparto arretrato tanto del Villarreal quanto della nazionale spagnola.