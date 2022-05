Tottenham-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TOTTENHAM-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Tottenham-Arsenal

• Data: giovedì 12 maggio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport Football (203 satellite)

• Streaming: Sky Go, NOW

Uno spareggio Champions in piena regola. Tottenham-Arsenal, recupero della 22ª giornata di Premier League, dirà tutto o quasi sulla qualificazione alla prossima edizione del torneo più prestigioso d'Europa.

Sì, perché Tottenham ed Arsenal sono separate da 4 punti in classifica: Gunners al quarto posto a 66, la squadra allenata da Antonio Conte insegue quinta a quota 62.

Il derby londinese tra il Tottenham e l'Arsenal, originariamente previsto il 16 gennaio scorso, era stato rinviato dalla Football Association a causa dei troppi assenti nella rosa di Arteta per via di casi Covid, infortuni e convocazioni in Coppa d'Africa.

Tutto su Tottenham-Arsenal: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO TOTTENHAM-ARSENAL

Tottenham-Arsenal si gioca giovedì 12 maggio 2022 al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra: calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE TOTTENHAM-ARSENAL IN TV

Il recupero di Premier tra Tottenham ed Arsenal sarà trasmesso in diretta tv ed esclusiva da Sky: canale di riferimento, Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

TOTTENHAM-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

Tottenham-Arsenal, in streaming, sarà visibile su Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati), nonchè su NOW, la piattaforma ufficiale di Sky dove sarà necessario registrarsi ed acquistare uno dei pacchetti disponibili sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-ARSENAL

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale, Cedric Soares, Holding, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Elneny, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli. All. Arteta.