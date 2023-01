Tottenham-Arsenal 0-2: Conte perde il derby, i Gunners allungano in testa

I Gunners si aggiudicano la sfida del nord di Londra grazie all'autogol di Lloris e la rete di Odegaard: la squadra di Arteta sale a +8 sul City.

Il nord di Londra si tinge di biancorosso. L’Arsenal si aggiudica la sentitissima sfida contro il Tottenham di Antonio Conte. Un successo pesantissimo peri Gunners, che superano i rivali storici e allungano in vetta, approfittando del passo falso del Manchester City di Pep Guardiola nel derby contro il Manchester City.

Alla squadra di Mikel Arteta basta poco meno di una frazione per indirizzare la gara e portare a casa l’intera posta in palio.



Il risultato si sblocca al 14’ con l’errore di Hugo Lloris. Il portiere francese interviene in maniera goffa sul cross da destra di Saka e invece di respingere manda la palla nella propria porta. Per l'estremo difensore degli Spurs si tratta della prima autorete in carriera in Premier League.

Il raddoppio arriva al minuto 36 grazie a Odegaard, che con un sinistro chirurgico dal limite dell’area non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa, il Tottenham prova a rifarsi sotto ma non riesce a trovare la via del goal. Il match scorre con occasioni su entrambi i fronti, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

L’Arsenal allunga al primo posto e sale a quota 47, a otto punti di vantaggio sul Manchester City, mentre il Tottenham di Antonio Conte resta in quinta piazza con 33 punti. Secondo k.o di fila in casa per gli Spurs, che non riescono a fermare i Gunners e sono costretti ad arrendersi in una delle gare più sentite della stagione.

IL TABELLINO

TOTTENHAM-ARSENAL 0-2

MARCATORI: 14’ Aut. Lloris, 36’ Odegaard

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Lenglet (88’ Davies); Doherty (71’ Richarlison), Sarr (76’ Bissouma), Hojbjerg, Sessegnon (76’ Perisic); Kulusevski (88’ Gil), Son; Kane.



ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (85’ Tomiyasu); Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli (79’ Tierney).

Arbitro: Pawson

Ammoniti: Romero (T), Sessegnon (T), Sarr (T), Martinelli (A), Lenglet (T)

Espulsi: -