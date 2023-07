Toronto FC, che incubo: sconfitta in pieno recupero e altro infortunio per Insigne

Continua il momento difficilissimo del Toronto FC in campionato: la compagine canadese deve fare anche i conti con il problema occorso ad Insigne.

Sconfitta interna e sesta partita consecutiva senza vittorie per il Toronto FC. La compagine canadese cade anche contro il Real Salt Lake e, non solo inanella la terza sconfitta consecutiva, ma si conferma come una delle peggiori squadre della Eastern Conference di MLS con appena 19 punti messi in cascina in 21 uscite (peggio ha fatto solo l’Inter Miami che presto accoglierà Leo Messi).

Il Toronto FC rappresenta sin qui una delle grandi delusioni di stagione e, come se non bastasse, a rendere il tutto più amaro ci si è messo anche un infortunio occorso a Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli e attuale capitano della compagine canadese, contro il Salt Lake si è dovuto arrendere dopo appena 45’ di gioco. Nel corso del primo tempo ha riportato un problema che lo ha costretto a restare negli spogliatoi al termine dell’intervallo (è stato sostituito da Marshall-Rutty).

Senza di lui il Toronto (che tra infortunati ed indisponibili per gli impegni delle Nazionali ha dovuto rinunciare a dieci uomini) ha perso qualità in avanti ed è stato poi punito al 92’ quando Julio Santos ha trafitto Ranijitsingh (tra i migliori in campo) per l’1-0 finale.

Quello di Lorenzo Insigne (tre goal in quattordici partite di MLS in questa stagione) è stato sin qui un campionato contraddistinto da diversi problemi. Sin qui infatti, ha saltato ben sette partite a causa di problemi fisici.

Contro il Real Salt Lake sono scesi in campo anche altri due italiani, Petretta e Bernardeschi, che sono rimasti regolarmente in campo fino al triplice fischio finale.