Torino-Virtus Entella dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino sfida in casa la Virtus Entella nel Quarto turno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-VIRTUS ENTELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Virtus Entella

-Virtus Entella Data: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : Rai Sport

Rai Sport Streaming: Rai Play, raisport.rai.it

Il Torino di Marco Giampaolo sfida la Virtus Entella di Bruno Tedino nel Quarto turno di Coppa . La vincente del confronto fra i piemontesi e i liguri affronterà poi il di Stefano Pioli negli Ottavi di finale del torneo.

La partita sarà in gara secca, per cui in caso di parità dopo i tempi regolamentari si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente si batteranno i calci di rigore.

I granata si sono qualificati battendo il nel Terzo turno, mentre i biancocelesti hanno superato finora Albinoleffe e Pisa. Sarà il primo confronto in assoluto fra le due formazioni in gare ufficiali.

Altre squadre

Simone Verdi è il miglior marcatore del Torino nel torneo con 2 goal all'attivo, mentre sono ben 5 i giocatori dei Diavoli neri andati a segno finora in , ciascuno con una rete. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Virtus Entella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

ORARIO TORINO-VIRTUS ENTELLA

Torino-Virtus Entella si disputerà il pomeriggio di giovedì 26 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima fra le due squadre in Coppa Italia, è in programma alle ore 14.00.

La partita Torino-Virtus Entella sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che detiene i diritti di tutta la Coppa Italia. La gara andrà in onda su Rai 2 (numero 2 e 502 HD del digitale terrestre).

Il confronto di Coppa Italia, Torino-Virtus Entella, sarà visibile anche in diretta attraverso Rai Play. La piattaforma della tv pubblica consentirà di godersi la partita sia su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, in questo caso preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Per avviare la diretta occorrerà selezionare l'evento dalla sezione riservata alla Coppa Italia.

IN DIRETTA SU GOAL

Conpotrete inoltre seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Giampaolo punterà nuovamente sul 3-5-2. In attacco potrebbero trovar spazio dal 1' Millico e Bonazzoli. Nel centrocampo a cinque dei granata, Singo e Murru si candidano come esterni, mentre Meité e Segre agiranno da mezzali ai lati di Rincon. In porta è probabile la conferma di Sirigu, con una chance per Izzo nella linea a tre difensiva con Nkoulou e Bremer.

Tedino schiererà invece i suoi giocatori con il 3-4-1-2. I due attaccanti dovrebbero essere Matteo Mancosu e De Luca, con Morosini trequartista a supporto. A centrocampo possibile occasione per Crimi accanto a Mazzocco, con Clèur e Costa ali. In porta giocherà Borra, davanti a lui, in difesa, spazio a Coppolaro, che completerà il reparto con Chiosa e Pellizzer.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca.