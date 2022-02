Goal annullato a Belotti, Juric non riesce a capire: "Inspiegabile"

Seconda sconfitta consecutiva per il Torino e grandi polemiche in casa granata per il k.o in rimonta subito contro il Venezia. Se i lagunari fanno festa in virtù del 2-1 in trasferta, la squadra di casa deve fare i conti con un goal annullato a Belotti di cui si parlerà a lungo.

Dopo uno stop di quasi due mesi, Belotti è entrato in campo nella ripresa, insaccando alle spalle di Lezzerini al 90' con un gran colpo di testa. Stadio Grande Torino in festa ma rete da confermare: lungo dialogo tra il direttore di gara Giua e la sala VAR, dunque la corsa verso il monitor.

Alla fine Giua ha optato per l'annullamento della rete. Il motivo? Pobega scatta in fuorigioco sulla punizione dalla destra in cui Belotti impatta di testa: il centrocampista granata và a duello con Caldara in area, il quale, ostruito, non riesce a saltare sul Gallo. Per il direttore di gara, dunque, l'offside dell'ex Spezia influisce sul pari. 2-1 per il Venezia.

Dopo la decisione di Giua, che ha portato la gara a chiudersi al 103', Juric incredulo, così come i giocatori del Torino. Sia dopo la decisione, sia al fischio finale. Lo stesso tecnico granata non è apparso certo felice ai microfoni di DAZN:

"Decisione inspiegabile, scioccante. Non ho ancora capito. Cosa deve fare Pobega in quel caso? E' difficile da spiegare a questi ragazzi, succede già da un po' e tutti gli allenatori si lamentano. Non è calcio. Dalle immagini si vedeva che era buono. Pobega andava a saltare, non lo so. Certe situazioni che stanno accadendo sono inspiegabile, come nella gara contro il Sassuolo".

Dopo un solo punto ottenuto in tre gare, il Torino tornerà in campo venerdì 18. Di scena il Derby contro la Juventus: un match per cambiare nuovamente l'annata granata, così da puntare al settimo posto.