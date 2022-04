Torino-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Torino di Ivan Juric sfida in casa lo Spezia di Thiago Motta nell'anticipo della 34ª giornata di Serie A. I piemontesi sono undicesimi in classifica con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, mentre i liguri vanno a caccia di punti per raggiungere il prima possibile il traguardo della salvezza matematica e si trovano in 15ª posizione a quota 33 con un bilancio di 9 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte.

Il Torino finora non è mai riuscito a battere lo Spezia in Serie A: l'unico precedente fra le due squadre in casa dei granata, giocatosi il 16 gennaio 2021, è terminato con un pareggio per 0-0. Si fronteggiano da un lato la squadra che ha subito più tiri totali nel corso dell'attuale campionato (562), lo Spezia, dall'altra quella che ne ha subito meno di tutti (97), ovvero il Torino.

Benché nelle statistiche non venga conteggiata come sfida di Serie A, il Grande Torino di Valentino Mazzola sfidò I Vigili del Fuoco di La Spezia nel Girone finale del Campionato Alta Italia del 1944, e perse 2-1 lo scontro diretto con gli Aquilotti. Sulle maglie dell'attuale club campeggia un distintivo speciale in memoria di quell'impresa.

Il Torino arriva da una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, mentre lo Spezia ha riportato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle precedenti 4 partite. Josip Brekalo, con 6 goal, è il giocatore più prolifico del Torino in Serie A, con lo stesso bottino realizzativo troviamo anche Daniele Verde, miglior marcatore dello Spezia. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-SPEZIA

Torino-Spezia si giocherà il pomeriggio di sabato 23 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE TORINO-SPEZIA IN TV

L'anticipo Torino-Spezia sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Spezia su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

TORINO-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN sarà possibile vedere Torino-Spezia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo bisognerà preoccuparsi precedentemente di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Collegandovi con GOAL potrete seguire l'anticipo Torino-Spezia anche in diretta testuale. Sul portale troverete la descrizione minuto per minuto della gara, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-SPEZIA

Juric avrà diversi elementi ai box per infortunio: da Belotti a Zaza, passando per Djidji, Fares, Warming ed Edera. Ma anche Izzo e Pobega sono acciaccati e non dovrebbero recuperare. Per il tecnico croato le scelte di formazione nel 3-4-2-1 dei granata sono dunque pressoché obbligate. Davanti sarà Pellegri, favorito su Sanabria, ad agire da centravanti, con Pjaca (in vantaggio su Linetty) e Brekalo trequartisti al suo sostegno. A centrocampo spazio a Lukic accanto a Samuele Ricci, con Singo a destra (favorito su Ola Aina) e Vojvoda a sinistra. Mandragora corre verso il recupero: sarà in panchina. In difesa, davanti al portiere Berisha, Zima, Bremer e Ricardo Rodríguez formeranno la linea a tre.

Thiago Motta non potrà disporre soltanto di Colley e Sena, infortunati di lungo corso, e potrebbe confermare sul piano tattico il 4-3-1-2. Fra i pali agirà Provedel, con Erlic e Nikolaou coppia centrale e Amian e Reca terzini. In mediana Kiwior sarà il playmaker, con Maggiore e Simone Bastoni nel ruolo di mezzali. In attacco Manaj dovrebbe spuntarla su Agudelo per far coppia con Gyasi. Alle loro spalle ci sarà Kovalenko (favorito su Verde) in posizione di trequartista.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Pellegri.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi.