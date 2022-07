Il Torino punta Reinier: avviati i contatti con il Real Madrid

Il club granata si è inserito tra Benfica e blancos. L'obiettivo è portare a Torino il centrocampista brasiliano, seguito già l'estate scorsa.

Tra i profili in uscita dal Real Madrid in questa sessione di calciomercato c'è il brasiliano Reinier. Il centrocampista sembrava molto vicino al Benfica, ma l'accordo tra le due parti non è stato trovato e la trattativa si è arenata.

Di questo stop può approfittarne il Torino. Come raccolto da GOAL, i granata hanno avviato i contatti con i blancos per portare alla corte di Juric il brasiliano.

Da capire se il Real Madrid lascerà partire il giocatore a titolo definitivo. Uno scenario al momento improbabile, dato che la squadra di Ancelotti vorrebbe cederlo solamente in prestito.

L'articolo prosegue qui sotto

Reinier non è partito per gli Stati Uniti con il resto della rosa dei blancos ed è dunque sicuro di trasferirsi altrove, dopo due anni di prestito al Borussia Dortmund.

Sul calciatore non c'è soltanto il Torino, ma anche diverse squadre della Liga. In questo senso il Real spara alto per il suo cartellino, in modo da chiudere ad eventuali pretendenti per una sua partenza a titolo definitivo.