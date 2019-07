Torino, sgarbo di Petrachi a Cairo? Spariti i database sui giocatori

La rottura tra Petrachi e Cairo mette nei guai il Torino che avrebbe perso tutto il database con le schede dei giocatori seguiti in questi anni.

La rottura tra Petrachi, oggi nuovo direttore sportivo della , e Urbano Cairo potrebbe avere pesanti strascichi sul calciomercato del .

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', infatti, Petrachi avrebbe portato via l'enorme database con le schede su tutti i giocatori seguiti dagli osservatori granata negli ultimi dieci anni.

Il Torino quindi sarà praticamente costretto a ricostruire tutto da zero e lo farà col nuovo direttore sportivo, Bava, ma in modo che il database non possa più sparire e resti per sempre a disposizione della società.

Bava inserirà nel settore di scouting anche un esperto di informatica dato che, già da capo del settore giovanile, aveva creato un archivio internazionale e totalmente informatizzato.

Inoltre Bava sta creando una nuova rete di osservatori della quale, sempre secondo 'Tuttosport', faranno parte l'ex giocatore Massimo Storgato, Marco Rizzieri e un altro talent scout esperto nel settore. Petrachi, insomma, è ormai il passato.