Torino, Mazzarri contestato all'allenamento: "Dov'è Chiellini?"

Continua la tensione tra alcuni sostenitori del Torino e Mazzarri: screzio durante l'allenamento aperto ai sostenitori.

Il riparte. E lo fa davanti ai propri tifosi, nonostante le recentissime scorie del derby perso contro la , al culmine di una lunga striscia di risultati negativi. Allenamento al Filadelfia aperto ai sostenitori per la squadra di Walter Mazzarri. Ma il clima, come si può intuire, non è dei più sereni.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Proprio il tecnico toscano è nuovamente finito nel mirino di una piccola parte dei circa 200 tifosi presenti, i quali, al momento dell'ingresso in campo della squadra per iniziare le esercitazioni tecnico-tattiche, lo hanno contestato tirando in ballo un episodio recente.

"Dov'è Chiellini?".

Riferimento chiaro ed evidente alla rottura avvenuta ufficialmente nei giorni scorsi, quando Mazzarri ha citato proprio Chiellini, un giocatore simbolo della Juventus, come esempio da seguire per i giocatori del Torino. Con conseguenze catastrofiche.

Gli Ultras Granata e la Maratona, due gruppi di tifosi granata, non hanno perdonato questo pensiero a Mazzarri. E hanno scritto un lungo comunicato chiedendo a Cairo e alla dirigenza del Torino la sua testa. Il presidente ha confermato il tecnico sia dopo il ko con la che dopo lo 0-1 del derby. Ma l'aria resta pesante.