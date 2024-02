Torino-Lecce in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Torino e Lecce aprono la venticinquesima giornata di Serie A: dove vedere la sfida tra la formazione di Juric e quella di D'Aversa.

TORINO-LECCE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La venticinquesima giornata di Serie A si apre di venerdì sera: a sfidarsi per prime sono il Torino di Ivan Juric e il Lecce di Roberto D'Aversa.

Il Torino è decimo, a metà classifica, con 33 punti. Il Lecce è invece staccato di 9 lunghezze, con 24 punti conquistati, e spera in un risultato positivo per potersi allontanare da una zona retrocessione non così lontana.

La gara d'andata tra Lecce e Torino, disputata al Via Del Mare, ha visto prevalere per 1-0 gli uomini di Juric grazie a un goal segnato al termine del primo tempo da Buongiorno.

Di seguito tutte le informazioni principali su Torino-Lecce, primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie A: dove si gioca la partita e dove vederla in TV e streaming.

TORINO-LECCE IN DIRETTA OGGI 16 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Torino-Lecce Competizione Serie A Data 16 febbraio 2024 Orario 19:00 Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

TORINO-LECCE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI

TORINO-LECCE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LECCE

Sanabria non al meglio nel Torino, dove sarà Pellegri il partner d'attacco di Zapata. Lovato favorito su Sazonov in difesa, con l'inserimento sul centro-sinistra di Masina in luogo dell'indisponibile Rodriguez. In mezzo al campo Ilic è favorito su Linetty. Tameze è invece out causa squalifica.

Lecce senza l'infortunato Banda, nemmeno convocato: gioca Sansone. Rientra dalla squalifica invece Gendrey. Tanti i ballottaggi: Gallo è in vantaggio su Dorgu, Kaba e Oudin su Gonzalez, Krstovic su Piccoli.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D'Aversa

TORINO-LECCE: IL CONFRONTO

L'ultimo precedente tra Torino e Lecce, come detto, risale all'andata vinta per 1-0 dai granata. In generale, in Serie A il Toro è in leggero vantaggio nei confronti con i giallorossi.