Torino-Inter 1-1: Sanchez risponde a Bremer in pieno recupero

Era chiamata a rispondere a Milan, Napoli e Juventus, l’Inter invece sul campo del Torino non è andata oltre ad un pareggio strappato con le unghie solo in pieno recupero.

Che quella dell’’Olimpico Grande Torino’ potesse rivelarsi una partita complicata per i meneghini, lo si è capito fin dai primissimi minuti. Già al 3’ infatti è Belotti a mettere per la prima volta i brividi alla retroguardia nerazzurra. La risposta dell’Inter è affidata a Dzeko, che all’11’ chiama Berisha all’intervento, ma un solo giro di lancette più tardi è proprio il Toro a passare: sugli sviluppi di un corner è Bremer il più lesto a catapultarsi su un pallone deviato da Pobega e a spingerlo alle spalle di Handanovic. E’ 1-0.

Il Torino, appena un paio di minuti più tardi, sfiora il raddoppio ancora Belotti, mentre al 16’ è ancora Berisha a rispondere presente su un colpo di testa di Lautaro.

La partita è equilibrata e al 36’ i granata reclamano un calcio di rigore a seguito di un contatto tra Ranocchia e Belotti in area: a velocità normale sembra che le proteste siano più giustificate, ma sia l’arbitro Guida che gli uomini al VAR decidono che si può andare avanti.

Nella ripresa l’Inter sembra entrare in campo con un piglio diverso e al 52’ è ancora Berisha a neutralizzare un tentativo del nuovo entrato Dimarco. I nerazzurri ci provano ancora con Dzeko, ma poco dopo l’ora di gioco è Brekalo a sfiorare il raddoppio: l’attaccante granata supera in dribbling mezza difesa nerazzurra, compreso Handanovic, ma il suo tiro a porta sguarnita viene deviato incredibilmente in corner da Gosens.

Gli ultimi minuti di gara vedono gli uomini di Inzaghi in costante proiezione offensiva alla ricerca del pareggio e proprio quando la partita sembra ormai segnata, arriva la rete dell’insperato pareggio in pieno recupero: al 93’ Dzeko serve in area Sanchez che, ottimamente posizionato, è freddo nel battere Berisha per l’1-1.

E’ un goal che evita una sconfitta che sembrava ormai scontata e che potrebbe avere un peso specifico importantissimo nella corsa che porta dritta allo Scudetto.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 1-1

MARCATORI: 12’ Bremer (T), 90’+3’ Sanchez (I)

TORINO (3-4-2-1): Berisha 7; Djidji 6.5 (51’ Izzo 6), Bremer 7, Buongiorno 6.5 (76’ Rodriguez 5.5); Singo 6 (76’ Singo 6), Lukic 6 (82’ Ricci s.v.), Mandragora 6.5, Vojvoda 6; Pobega 6.5, Brekalo 5.5; Belotti 6.5 (82’ Sanabria s.v.). All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, Ranocchia 5, Bastoni 5.5 (46’ Dimarco 6); Darmian 5.5, Vecino 5 (68’ Vidal 6), Barella 6, Calhanoglu 5.5 (76’ Correa 6), Perisic 5.5 (46’ Gosens 6); Dzeko 5.5, Lautaro 5.5 (68’ Sanchez 7). All. Inzaghi

Arbitro: Guida

Ammoniti: Bastoni (I), Vecino (T), Bremer (T), Dimarco (I), Gosens (I)

Espulsi: -