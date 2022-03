Torino-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Inter

Torino-Inter Data: 13 marzo 2022

13 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La lotta Scudetto si fa sempre più incerta ed entusiasmante: il Milan guida la classifica con 60 punti, due in più rispetto all'Inter che però ha disputato una partita in meno rispetto ai cugini rossoneri.

Gli uomini di Inzaghi saranno di scena sul campo del Torino nella 29esima giornata di Serie A, per dare continuità al convincente 5-0 rifilato alla Salernitana nel turno precedente.

Due le vittorie consecutive per i nerazzurri, compresa quella di Anfield che però non è bastata per evitare l'eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del forte Liverpool di Klopp.

I granata invece non vincono dal 15 gennaio, dall'1-2 del 'Ferraris' contro la Sampdoria: da allora sono stati raccolti solo tre punti in sei uscite, nello specifico tre pareggi e altrettante sconfitte.

Successo di misura per l'Inter a San Siro nel match d'andata del 22 dicembre 2021: decisivo il sigillo di Dumfries alla mezz'ora del primo tempo.

Questo articolo vi consentirà di possedere tutte le informazioni necessarie su Torino-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-INTER

La gara tra Torino e Inter si giocherà domenica 13 marzo 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sito nel capoluogo piemontese. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

DOVE VEDERE TORINO-INTER IN TV

Torino-Inter sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è scaricabile sulle moderne smart tv e sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). App utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

TORINO-INTER IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Torino-Inter disponibile sempre grazie all'app di DAZN, utilizzabile su device con sistema operativo iOS o Android; da pc basterà collegarsi al sito ufficiale e, dopo aver inserito le credenziali d'accesso, selezionare l'evento desiderato dal catalogo presente.

Goal vi manterrà aggiornati su Torino-Inter grazie alla diretta testuale, dettagliata e in tempo reale delle migliori azioni del match in programma all'Olimpico Grande Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

Altro turno di stop per l'infortunato Milinkovic-Savic, sostituito dal suo secondo Berisha tra i pali. Bremer guida la difesa, chance dal 1' per Ricci nella zona nevralgica del campo. Brekalo e Pobega (favorito su Linetty) alle spalle del 'Gallo' Belotti.

D'Ambrosio dovrebbe prendere il posto dell'infortunato De Vrij, con conseguente spostamento al centro di Skriniar nella batteria dei tre difensori. Esami negativi per Brozovic, che comunque rischia di sedersi in panchina: in quel caso fiducia a Vidal, con Barella al posto del croato. Dzeko pronto a ricomporre la coppia con Lautaro dopo la panchina di Anfield.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi