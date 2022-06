Torino, fatta per Gabriel: accordo raggiunto per il portiere

Fatta per il passaggio del portiere brasiliano dal club salentino alla corte di Juric. Il Toro punta anche al riscatto di Pellegri.

Il Torino inizia a muoversi sul mercato. Il club granata ha raggiunto un'intesa economica per il passaggio in granata di Gabriel.

Nuovo portiere a disposizione per Juric dunque, che si va ad affiancare a Berisha. Possibile invece una partenza per Vanja Milinkovic-Savic, sul quale c'è stato un sondaggio della Fiorentina.

Non solo un rinforzo tra i pali però. Il Torino ha avviato i discorsi con il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri.

L'attaccante, arrivato in granata a gennaio dopo l'esperienza non esaltante al Milan, è impegnato con la Nazionale Under 21.

Un goal e 14 presenze per il centravanti ex Genoa, che al Torino sembra aver finalmente ritrovato la continuità fisica e prestazionale. A riferirlo è Sky Sport.