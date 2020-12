Torino furioso con Abisso: "Errore chiaro, siamo senza parole"

Il lascia con un'altra sconfitta: all'Olimpico i granata cadono per 3-1 in una partita condizionata anche dall'espulsione di Singo dopo soli 13 minuti di gioco.

Nel post partita a 'Sky Sport' il direttore sportivo Davide Vagnati ha commentato l'episodio che ha penalizzato il club granata.

"Non è una nostra posizione, è un dato oggettivo. E' una roba che lascia senza parole. Un'espulsione al 13'... Non è una posizione che ho io. Singo prende la palla. Noi abbiamo la squadra in ritiro, facciamo degli investimenti. Sono errori importanti. Secondo me non è neanche fallo, ma non puoi ammonire".