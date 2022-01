Il TAR sospende il provvedimento dell'ASL: Torino-Fiorentina può giocarsi

Nuovo capitolo della questione covid e rinvii in Serie A. Un aggiornamento arriva da Torino, dove il TAR del Piemonte ha sospeso le direttive dell'ASL del capoluogo. In questo modo la formazione granata potrà nuovamente scendere in campo agli ordini di Juric in vista della ventunesima giornata di Serie A. Il Torino dovrebbe scendere in campo contro la Fiorentina, in teoria, domenica.

Vista la sospensione del provvedimento si va verso la disputa della gara, ma considerando lo stop del Torino degli ultimi giorni, potrebbe essere concesso un giorno in più di lavoro ai granata, così da disputare la sfida contro la Fiorentina, nella giornata di lunedì. La società piemontese aveva proposto di giocare il 10 anche in virtù del cessamento della quarantena in tale giornata, ma ora si potrebbe giocare, in teoria, anche il 9 come previsto inizialmente.

Visti i diversi positivi registrati nel gruppo squadra del Torino, l'ASL aveva bloccato la trasferta dei granata a Bergamo, per il match che i piemontesi avrebbero dovuto giocare contro l'Atalanta per il primo incontro del girone di ritorno e di fatto del 2022.

Era stata la Lega Serie A ad effettuare il ricorso contro il blocco del Torino, visto il nuovo protocollo che prevede la disputa delle gare del massimo campionato in base ad un certo numero di giocatori disponibili. Attualmente sono sette i calciatori di Juric positivi al Covid.

Il decreto emanato nella giornata odierna dalla prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale a firma del presidente Savio Picone, ordina lo stop immediato della quarantena del Torino:

"Ad avviso del Tar, che ha deciso in sede monocratica, l’ordinanza della A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, e ciò in quanto il cit. art. 2, d.l. n. 229 del 2021, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e a detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge".

QUANDO SI GIOCA TORINO-FIORENTINA?

Non è ancora chiaro quando i granata ospiteranno i viola allo Stadio Grande Torino. In teoria la gara è prevista domenica alle 14:30, ma è possibile uno slittamento del match per lunedì.