Torino-Crotone, le formazioni ufficiali: Verdi affianca Belotti

Verdi vince il ballottaggio con Bonazzoli e si prende una maglia da titolare. Crotone con la coppia d'attacco Messias-Simy.

Le formazioni ufficiali di - :

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Tutto ok per Belotti, che nonostante qualche problema fisico scende regolarmente in campo per guidare l'attacco del Torino. A fianco a lui c'è Verdi, che vince il ballottaggio con Bonazzoli. In difesa c'è Nkoulou e non Bremer.

Crotone con il consueto 3-5-2 e la coppia d'attacco Messias-Simy. L'unico cambio rispetto alla gara persa 8 giorni fa contro l' è relativo al rientro dalla squalifica di Cigarini, che prende il posto di Zanellato in mezzo al campo.