Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: occasione per Izzo, fuori Sirigu

Giampaolo regala una chance al difensore, mentre tra i pali c'è la conferma di Milinkovic-Savic. Mihajlovic adatta Medel in difesa, si apre Tomiyasu.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

La domenica di inizia dall'Olimpico di Torino, dove i granata sfidano la squadra guidata dal grande ex Sinisa Mihajlovic.

Giampaolo ritorna alla difesa a quattro con la novità rappresentata da Armando Izzo, che gioca come terzino destro con Rodriguez a sinistra. Vojvoda in panchina, dove ci sono anche i recuperati Verdi e Zaza. Con Belotti in avanti c'è Bonazzoli.

Bologna con tante assenze e scelte quasi obbligate in attacco: Vignato e Barrow larghi con Soriano sulla trequarti, dietro a Palacio. Dominguez e Svanberg in mezzo. In difesa c'è Medel al centro, con Tomiyasu largo a sinistra.