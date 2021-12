Torino-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Bologna

• Data: 12 dicembre 2021

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Torino del tecnico croato Ivan Juric sfida il Bologna dell'allenatore serbo Sinisa Mihajlovic nel lunch match della 17ª giornata di Serie A, che mette di fronte due formazioni di centro classifica. I piemontesi sono tredicesimi con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i felsinei occupano la 9ª posizione a quota 24, con un cammino di 7 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Segui Torino-Bologna su DAZN. Attiva ora Nei 63 precedenti giocati finora in casa dei granata, questi ultimi sono in vantaggio con un bilancio di 32 vittorie, 21 pareggi e 10 affermazioni dei rossoblù. Il Torino, in particolare, ha vinto 5 delle ultime 8 gare disputate in casa contro il Bologna (un pareggio e 2 sconfitte). I piemontesi sono la squadra del campionato che ha guadagnato meno punti da situazioni di svantaggio: zero, con 7 sconfitte su 7 partite una volta andati sotto nel punteggio. La squadra di Juric è reduce da una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, quella di Mihajlovic, grande ex del confronto avendo allenato il Torino fra il 2016 e il 2018, da 2 sconfitte e 2 vittorie. Tomaso Pobega, Marko Pjaca e Josip Brekalo sono i migliori marcatori del Torino con 3 goal ciascuno, mentre Marko Arnautovic è il bomber del Bologna con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO TORINO-BOLOGNA

Torino-Bologna si disputerà la mattina di domenica 12 dicembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 127ª in Serie A fra le due fromazioni, è previsto per le ore 12.30.

DOVE VEDERE TORINO-BOLOGNA IN TV

Il lunch match Torino-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Torino-Bologna sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Torino-Bologna su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico. Su Sky la telecronaca è stata affidata ad Antonio Nucera, con Fernando Orsi al commento tecnico.

TORINO-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti, mediante DAZN e Sky Go, potranno seguire Torino-Bologna in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, al termine del confronto, inoltre, potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Un'ulteriore soluzione per la visione in streaming è costituita da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL permetterà ai suoi lettori di seguire il lunch match Torino-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live sulla partita, con la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-BOLOGNA

Juric si affiderà al consueto 3-4-2-1 e dovrà nuovamente fare i conti con l'infermeria piena. Salteranno l'impegno con gli emiliani, infatti, i vari Belotti, Djidji, Edera, Kone, Linetty e Verdi. Davanti al portiere Milinkovic-Savic, conferma in difesa per Zima, Bremer e Buongiorno, quest'ultimo in vantaggio su Ricardo Rodríguez. Rientra sulla fascia destra Singo, dopo aver scontato la squalifica, mentre a sinistra agirà Ansaldi, favorito su Aina. In mezzo al campo spazio a Baselli in coppia con Lukic. Sulla trequarti Brekalo e uno fra Pjaca e Praet agiranno a supporto del centravanti Sanabria.

L'articolo prosegue qui sotto

Mihajlovic proporrà un modulo speculare all'avversario, affidandosi in attacco a Barrow come punta centrale, supportata da Soriano e Sansone sulla trequarti. I due sono in vantaggio rispettivamente su Viola e Santander. Spera di recuperare Arnautovic, vittima di un sovraccarico alla coscia, mentre è squalificato Nico Domínguez: dentro Bonifazi in difesa, con Medel e Svanberg interni di centrocampo.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Baselli, Ansaldi; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theathe; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.