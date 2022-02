Tonfo del Bayern Monaco: il Bochum ne segna 4 in 45' e vince dopo 18 anni contro i bavaresi

Se vi è capitato, anche solo di sfuggita, di leggere il risultato di Bochum-Bayern Monaco al termine del primo tempo probabilmente l'avete scambiato per un errore nell'inserimento dello stesso sul sito di riferimento, salvo poi ricredervi: stava accadendo davvero.

Anche perché, sì, al Vonovia Ruhrstadion di Bochum stava andando in scena qualcosa di clamoroso: sotto di una rete per il vantaggio al 9' del solito Lewandowski, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare tutto prima con Antwi-Adjei e Locadia, quest'ultimo su rigore, poi a dilagare in 4 minuti con Gamboa e Holtmann, autore di una rete splendida. Intervallo: 4-1.

Un tiro a giro che ha lasciato poco scampo a Ulreich, chiamato a sostituire Neuer, costretto a operarsi: il Bayern, però, soffre. Nella ripresa ci prova in tutti i modi, trovando il 4-2 al 75' e centrando una traversa su punizione, nel finale, proprio con l'attaccante polacco: niente da fare.

Una rivincita dal sapore speciale, visto il 7-0 dell'Allianz Arena all'andata. E' la quarta sconfitta in Bundesliga per i campioni di Germania, a rischio +6 sul Borussia Dortmund se i gialloneri dovessero vincere contro l'Union Berlino.

E' anche, e soprattutto, la giornata del Bochum, però: vittorioso e in gloria dopo 18 anni contro i bavaresi. L'ultima volta il 14 febbraio 2004, quando Madsen consegnò la vittoria ai ragazzi di Neururer contro quelli di Hitzfeld. Una vita fa.