Toney squalificato per 8 mesi, FA pubblica le motivazioni e spiega: “E’ dipendente dal gioco d'azzardo”

La FA ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla lunghissima squalifica dell’attaccante del Brentford.

Da poco approdato nel giro della Nazionale maggiore inglese, con la quale ha fatto il suo esordio lo scorso 26 marzo, Ivan Toney si ritrova costretto a fare i conti con il momento più delicato della sua intera carriera.

Come è noto infatti, all’attaccante del Brentford nei giorni scorsi è stata inflitta una lunghissima squalifica di otto mesi, poiché reo di aver violato in 232 occasioni la regola E8 della Football Association che sancisce il divieto assoluto per un giocatore di scommettere su una partita o di condividere informazioni a scopo di scommessa.

Toney resterà lontano dai campi da gioco fino al 16 gennaio 2024 e la FA ha pubblicato le motivazioni che hanno portato alla sua decisione.

Nel documento si certifica come non ci siano prove sul fatto che Toney abbia alterato alcun risultato tra il 2017 ed il 2021 (periodo nel quale sono raggruppate le sue giocate)e questo perché “Quando ha scommesso contro le sue compagini, non era in squadra o non era idoneo a giocare”.

Toney, nel corso degli anni, ha scommesso in tredici occasioni contro una sua squadra (Newcastle, Wigan e Aston Villa), ma sempre in occasioni nelle quali non è potuto scendere in campo (contro il Newcastle ha scommesso mentre era in prestito altrove).

Il Brentford, dal canto suo, attraverso il proprio sito ufficiale ha rilasciato una nota con la quale ha commentato le motivazioni della FA, ribadendo come non si tratti di un caso di partite truccate.

“Il Brentford FC ha ricevuto ed accettato le motivazioni scritte da una Commissione indipendente riguardo la squalifica imposta ad Ivan Toney che, nei prossimo otto mesi, non potrà prendere parte a tutte le attività calcistiche e legate al calcio a seguito dell’ammissione di aver violato la regola E8 della FA, relative alle scommesse sul calcio.

La sentenza è stata pubblicata sul sito della FA. Ivan ed il Brentford riconoscono che sono stati commessi dei reati e che le sanzioni erano inevitabili.

La Commissione ha osservato che nessuna delle accuse riguardava eventi in cui Ivan avrebbe potuto avere un impatto negativo sulla sua stessa squadra.

Nel documento si legge ‘Il presente caso non riguarda partite truccate. Se lo fosse, le accuse sarebbero state perseguite in base a disposizioni diverse”.

Il club ha anche annunciato la massima vicinanza al suo giocatore.

“Faremo tutto il possibile per fornire a Ivan e alla sua famiglia il supporto necessario per affrontare le questioni sollevate da questo caso.

Consideriamo la questione chiusa e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Ivan per il ritorno agli allenamenti a settembre e per il ritorno in campo in Premier League a gennaio”.

Nel documento della FA, si asserisce che Toney è affetto da una vera e propria dipendenza dal gioco d’azzardo.

“E’ stata diagnosticata e identificata dal dottor (psichiatra) Hopley. La mancanza di controllo che il giocatore ha nei confronti del gioco d’azzardo è chiaramente un riflesso della sua diagnosi di dipendenza dal gioco”.

Toney era stato inizialmente squalificato per quindici mesi, ma a seguito della sua dichiarazione di colpevolezza la squalifica è stata ridotta a otto mesi.