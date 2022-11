Tonali torna a casa dopo lo spavento: ha lasciato il ritiro dell'Italia

Dopo lo spavento di Tirana, Sandro Tonali "ha fatto rientro presso il proprio club di appartenenza". Ora si preparerà al ritiro col Milan.

Lo spavento è stato piuttosto grande: quando gli spettatori presenti allo stadio e davanti alla tv, oltre naturalmente ai compagni di squadra, hanno visto Sandro Tonali cadere a terra in quel modo a Tirana, qualche brutto pensiero è venuto. Anche se il centrocampista dell'Italia è sempre rimasto cosciente.

Scontato dunque che Tonali, rimpiazzato poco prima dell'intervallo della sfida in Albania da Samuele Ricci, non ci sia nella prossima amichevole della formazione di Roberto Mancini. Come confermato dal sito ufficiale della FIGC, l'ex giocatore del Brescia ha già lasciato il ritiro.

"Rientrata nella notte a Coverciano dopo il successo nell’amichevole con l’Albania, la Nazionale è tornata ad allenarsi nel pomeriggio in vista dell’ultima amichevole dell’anno con l’Austria in programma domenica sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Gli Azzurri che hanno giocato dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato una seduta di allenamento sul campo.

Intanto ha lasciato il raduno azzurro Sandro Tonali: il centrocampista del Milan ha fatto rientro presso il club di appartenenza per recuperare dal trauma contusivo accusato nel primo tempo del match con l’Albania".

Tonali, trasportato in barella fuori dal campo e decisamente sofferente, era stato immediatamente portato in una clinica di Tirana per gli esami del caso. Nulla di preoccupante, in ogni caso, in relazione al colpo alla testa rimediato dal giocatore rossonero dopo la brutta caduta a terra.

" Sto bene - aveva scritto già nella tarda serata di mercoledì sui social - E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia".

Tonali guarderà dunque dall'Italia la prossima partita dell'Italia, in programma domenica sera in casa dell'Austria. Tifando i propri compagni come un sostenitore qualsiasi. E, al contempo, preparandosi mentalmente e fisicamente al ritiro che il Milan svolgerà nelle prossime settimane durante la pausa per i Mondiali.