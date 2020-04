Tonali esalta Modric: "Oggi fra i giocatori mi ispiro a lui"

Sandro Tonali parla dell'ammirazione per Gattuso e del mercato: "Non ci penso, sono sereno". Sul paragone con Pirlo: "Per me non è adatto".

Tra campo e mercato, il calcio è ormai un'incognita totale. E se lo è per i giocatori normali, figuriamoci per coloro che, come Sandro Tonali, in condizioni normali sarebbero stati probabilmente al centro di varie trattative estive.

Anche di questo, di un calciomercato in cui il suo nome - specialmente in ambito - è sempre tra i più chiacchierati, ha parlato il centrocampista del e della Nazionale italiana, intervistato dall'edizione odierna del 'Corriere della Sera'.

"Non ci penso, non m’importa, non ora. E non lo dico così, per sviare. A me interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia e a Brescia, che ha creduto in me. Poi, vedremo. Cellino dice che non mi vende nemmeno per 300 milioni? Il presidente mi vuole bene, come a un figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti. Non lo so, sono un sacco di soldi. Un po’ fa effetto sentire certe cifre, ma io sono sempre abbastanza calmo e sereno, è una mia qualità".

Se la Juventus sembra il club che più di tutti vuol far sul serio per Tonali, le simpatie del giocatore sono riservate al , come già confessato in passato.

"Sì. E Gennaro Gattuso era il mio idolo. Oggi fra i giocatori m’ispiro a Luka Modric".

Niente da fare, invece, per chi continua a paragonare Tonali a Pirlo. Un accostamento che al diretto interessato non piace granché.