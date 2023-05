Tonali conteso da Nazionale maggiore e U21: prenderà parte alla Nations League

Il centrocampista del Milan sarebbe stato chiamato ad un vero tour de force: giocherà la Nations League e sarà pronto per il ritiro estivo.

La stagione volge al termine, ma per i giocatori nel giro della Nazionale Azzurra non è ancora il momento di pensare alle vacanze.

A giugno giungerà alla sua naturale conclusione la Nations League 2022-2023 e tra le quatto squadre ancora in corsa per la vittoria finale c’è anche l’Italia che, al pari di Olanda, Croazia e Spagna, prenderà parte alla Final Four che, tra il 15 e 18 giugno, condurrà direttamente alla conquista del titolo.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Nazionale si riunirà agli ordini Roberto Mancini al più tardi il 5 giugno per svolgere un mini ritiro in Sardegna, prima del rientro a Coverciano e della partenza per l’Olanda.

Del gruppo Azzurro farà parte anche Sandro Tonali, un giocatore che in realtà sarebbe arruolabile anche per un altro grande evento: gli Europei U21.

Si svolgeranno tra Romania e Georgia tra il 21 giugno e l’8 luglio ed il commissario tecnico Paolo Nicolato accoglierebbe più che volentieri nella sua squadra un elemento del calibro del centrocampista del Milan.

Lo stesso Tonali, che ha iniziato il biennio di questa U21 da capitano, sarebbe più che pronto a prendere parte al torneo e a provare a far sua eventualmente una maglia per i Giochi Olimpici del 2024 (per il pass l’Under 21 dovrebbe almeno arrivare tra le prime quattro), ma la cosa richiederebbe un vero e proprio tour de force.

Tonali dovrebbe aggregarsi all’Under 21 subito dopo la Nations League e per farlo dovrebbe rinunciare (cosa che avrebbe fatto) a diversi giorni di vacanza.

Come detto, gli Europei U21 si concluderanno ad inizio luglio, ovvero nel periodo nel quale il Milan dovrebbe riunirsi per iniziare la nuova stagione.

Sempre secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero avrebbe preferito vedere Tonali impegnato o con la Nazionale maggiore o con l’U21, in modo da averlo pronto per l’inizio del raduno.

La Federazione non forzerà la mano, anche per non esporre il giocatore ai rischi che un doppio impegno comporta, e quindi Tonali vestirà solo l’Azzurro della Nazionale alla Final Four di Conference League.