Tolosa, che festa: 5-1 al Nantes e trionfo in Coppa di Francia

Il Tolosa travolge per 5-1 il Nantes e conquista per la seconda volta nella sua storia la Coppa di Francia.

Finale senza storia in Coppa di Francia dove il Tolosa, di proprietà di RedBird come il Milan, travolge in finale il Nantes per 5-1 vincendo il trofeo per la seconda volta nella sua storia. La prima risaliva al lontano 1957.

Sotto gli occhi del presidente francese Macron, il Tolosa parte subito fortissimo e di fatto chiude la pratica nel giro di mezz'ora.

Il grande protagonista della gara è il difensore Logan Costa, che colpisce due volte su calcio piazzato nei primi dieci minuti.

Male, invece, l'ex portiere viola Lafont oggi al Nantes che ha evidenti responsabilità sul terzo e sul quarto goal del Tolosa firmati da Dallinga e Chaibi.

Col risultato ormai in cassaforte, il Tolosa controlla la partita senza problemi col Nantes che trova la rete della bandiera solo su calcio di rigore a un quarto d'ora dalla fine.

Il quinto goal di Aboukhlal chiude definitivamente i conti facendo esplodere la festa del Tolosa.