Toldo ricorda: "Rifiutai il Barcellona per andare all'Inter"

La carriera di Francesco Toldo può issare con orgoglio due bandiere: quella viola della e quella nerazzurra dell' , che nel 2001 lo acquistò per l'esorbitante cifra di 55 miliardi di lire, all'epoca un'enormità.

Proprio in riferimento all'estate del suo passaggio a Milano, l'ex portiere veneto ha raccontato un retroscena di mercato che poteva sancire un trasferimento all'estero, precisamente in al di Rivaldo.

"Ero vicino a firmare con il Barcellona, quando poi seppi dell'interessamento dell'Inter non esitai: volevo giocare in un grande club italiano, sono sempre stato orgoglioso di questa scelta. Quando uno arriva all'Inter deve avere tutte le carte in regola per fare bene, serve essere strutturati e completi. E' difficile ma allo stesso tempo emozionante".