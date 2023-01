TMW - Everton su Beto: offerta da 25 milioni più bonus

Beto potrebbe lasciare l'Udinese nelle ultime ore di mercato: offerta da 25 milioni più bonus proveniente dall'Everton.

Ultime ore di mercato frenetiche in casa Udinese, dove è arrivata una proposta economica allettante niente di meno che per Beto, punta di diamante di Sottil e miglior marcatore stagionale della squadra friulana con sette goal.

Come riportato da 'TMW', l'Everton ha messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, cifra importante che potrebbe far vacillare i bianconeri.

L'operazione comunque non resta di semplice risoluzione: l'Udinese, infatti, sarebbe costretta a trovare un sostituto del portoghese in pochissimo tempo, impresa tutt'altro che facile dati i tempi stringenti della chiusura del calciomercato invernale.

In caso di fumata bianca, Beto approderebbe in Premier League per aiutare i 'Toffees' a conquistare la salvezza, attualmente lontana due punti col penultimo posto che non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi.