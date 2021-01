Tissone riparte dalla Serie D: ufficiale l'approdo al Taranto

Fernando Tissone torna in Italia e lo fa dalla porta della Serie D: è ufficiale l'ingaggio da parte del Taranto del ds Montervino.

Fernando Tissone torna a fare ciò che ama, giocare a calcio, dopo una stagione e mezza trascorsa senza alcuna squadra: è ufficiale l'ingaggio da parte del Taranto.

La società pugliese, militante nel girone H di Serie D, ha comunicato di aver trovato l'accordo con il 34enne centrocampista argentino che si è già allenato insieme ai nuovi compagni in attesa della formalizzazione del transfer.

L'ultima squadra di Tissone prima di questa nuova avventura era il Nacional di Madeira, mentre nel 2017/2018 ha giocato con il Desportivo Aves vincendo una coppa di in finale contro lo Lisbona.

, e le precedenti squadre italiane che hanno visto protagonista l'argentino agli albori della carriera, quando era considerato un talento del nostro massimo campionato. In seguito varie esperienze in (Maiorca e Malaga) e (Karpaty), prima della già citata parentesi portoghese.

Un colpo targato Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto e già centrocampista e capitano del nei primissimi anni della gestione De Laurentiis.

Con Tissone il Taranto sogna il ritorno in Serie C che, a giudicare dal quarto posto in classifica, non sembra essere propriamente un'utopia. Una scelta che ricorda molto quella di Maicon, reduce dalla firma con i dilettanti veneti del Sona.