La bandiera ai saluti: dopo 21 anni Timo Horn lascia il Colonia

Lo storico portiere della società tedesca ha deciso di lasciare Colonia: "Una scelta difficile, ma voglio giocare titolare".

La più classica delle storie d'amore. Tanta passione, fedeltà, poi d'improvviso il crac che porta alla rottura insanabile e alla separazione.

Una sintesi molto asciutta di quanto accaduto tra Timo Horn e il Colonia. Il portiere classe 1993 ha comunicato di voler lasciare il club tedesco al termine della stagione.

Una notizia che non può passare inosservata, dato che per ben 21 anni l'estremo difensore ha difeso i pali del Colonia tra alterne fortune.

Horn è nel club da quando ha 9 anni ed è stato aggregato alla prima squadra fin dal 2011, per poi esordire l'anno successivo.

Il portiere è sempre stato un punto di riferimento, sia nei momenti più alti come le due promozioni ottenute in Bundesliga, sia in quelli più ardui come la retrocessione della stagione 2017/2018.

Dallo scorso anno però qualcosa è cambiato. L'arrivo di Marvin Schwabe lo ha visto progressivamente perdere il posto da titolare.

In questa stagione Horn ha raccolto appena una presenza, in Coppa di Germania contro il Regensburg, per poi tornare a guardare i compagni dalla panchina.

Un motivo questo che, alla soglia dei 30 anni, lo ha spinto a voler cambiare aria dopo 21 anni di onorato servizio.

"Lasciare il Colonia è incredibilmente difficile per me, come chiunque può immaginare, ma la mia aspirazione è quella di stare tra i pali settimana dopo settimana e di essere la spina dorsale di una squadra come portiere".

Dichiarazioni di un professionista che antepone la propria carriera alle questioni sentimentali. Lodevole o meno, non spetta a noi stabilirlo.

Ma da oggi c'è un portiere in più sul mercato da tenere in considerazione.