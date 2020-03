Tim Howard torna a giocare: sarà il portiere del Memphis 901 FC

Si era ritirato a novembre, ma Tim Howard torna già in campo: sarà portiere della squadra di cui è anche socio di minoranza e direttore sportivo.

Ritiro? No, grazie. Tim Howard non ne vuole sapere di appendere i guantoni al chiodo definitivamente. Nonostante a ottobre l'ex portiere del avesse annunciato il ritiro, nelle scorse ore è tornato in campo: la sua nuova squadra è il Memphis 901 FC.

In realtà non è proprio una squadra 'nuova', visto che il classe 1979 ne è anche azionista di minoranza e direttore sportivo. Il club milita in USL, la seconda lega più importante degli dopo la .

Howard aveva lasciato il calcio al termine della scorsa stagione giocata con i . Si era già legato alla squadra di Memphis dalla fondazione, avvenuta nel 2018. Lo scorso anno la squadra ha esordito in USL.

✍️ | We are delighted to announce that we have signed @TimHowardGK, pending League and Federation approval.#DefendMemphis — Memphis 901 FC (@Memphis901FC) March 4, 2020

Per l'ex portiere di e United si tratta di un'avventura nuova in una nuova categoria, dovendo soprattutto dividersi tra tre ruoli: il più facile, forse, sarà quello in cui ha esperienza: tra i pali. La sua carriera non è ancora terminata...