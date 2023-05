Tifoso intruso nello spogliatoio del Napoli, Rrahmani: "E tu chi c**** sei?"

Un tifoso del Napoli è riuscito a intrufolarsi all'interno dello spogliatoio azzurro a Udine: "Camminavo guardando fisso il telefono".

E' ancora palpabile l'immensa gioia provata dal popolo del Napoli per il terzo Scudetto della storia, festeggiato prima alla 'Dacia Arena' in presa diretta e poi al 'Maradona', dopo il successo sulla Fiorentina davanti ai tifosi azzurri.

Nella serata del 4 maggio che ha dato l'aritmetica certezza del trionfo, un tifoso partenopeo si è reso protagonista di un'incredibile 'impresa': Salvatore Balzano è riuscito ad intrufolarsi nello spogliatoio di Di Lorenzo e compagni, regalandosi qualche attimo di pura gioia.

Il ragazzo ha infatti festeggiato assieme a staff e giocatori, prima di essere scoperto da Rrahmani che non ha fatto nulla per nascondere la propria incredulità.

"E tu chi c**** sei?".

Intervistato da 'Radio Marte', Balzano ha spiegato la tattica utilizzata per violare in maniera indisturbata la sacralità dello spogliatoio, per di più in un momento così storico.

"Ho utilizzato la tecnica che noi adottiamo quando non vogliamo salutare qualcuno: ho camminato guardando fisso il telefono. Mi fingevo occupato mentre scansavo chi mi trovavo davanti. Nessuno mi ha fermato".

"Sono entrato per primo, i giocatori non c'erano ancora. Il primo ad arrivare è stato Lobotka, in slip, e mi ha guardato stranito. In mano aveva una sciarpa e una bandiera, gliele ho chieste. Ho allargato la cintura per nascondere tutto. Poi sono arrivati Kim, Kvaratskhelia e gli altri: mi hanno abbracciato come se fossi uno di loro. Ho scroccato magliette e pantaloncini, ero come un bambino al parco giochi. Mi sono affacciato anche nello spogliatoio dell'Udinese: ho chiesto la maglia a Becao, ma mi ha detto di lasciarlo stare. Erano tutti tristi".

La scoperta di Rrahmani ha poi interrotto la magia.

"Rrahmani mi ha notato e ha urlato: ‘Ma chi ca*** e chist?'. Gli agenti della sicurezza mi hanno accompagnato fuori con calma, li ho anche salutati. Ora ho solo un desiderio: incontrare nuovamente Rrahmani per dirgli che ero io".