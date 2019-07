Tifosi contro Medel: lui reagisce lanciando la gomma da masticare

Al termine della gara contro l'Argentina, il centrocampista cileno è stato beccato dai fans albicelesti: reazione immediata.

Un duello che ha stupito gli spettatori incollati davanti allo schermo, i tifosi allo stadio e fatto rapidamente il giro del mondo. Gary Medel vs Lionel Messi è stato senza dubbio il duello più difficile da digerire nella finale terzo-quarto posto della Copa America. Non solo in campo, però il Pitbull, ha fatto parlare di sè.

Gary Medel 🇨🇱 no aguanto que los hinchas argentinos 🇦🇷 lo tratarán de "Burro" y respondió tirandole un chicle.



¿Que te parece la reacción del capitán de La Roja 🇨🇱?? #Reacciona #Comenta #Comparte#CopaAmericaBrasil2019 ⚽🏆🇧🇷 pic.twitter.com/NAK2SGhTbh — KEVIN AMPUERO TV 🎙📹 (@KevinAmpueroTV) July 7, 2019

L'ex centrocampista dell' , infatti, è stato beccato dalle telecamere al termine della gara contro l' : sulla via degli spogliatoi, Medel non ha retto agli insulti dei tifosi argentini, reagendo immediatamente alle male parole ricevute (tra cui Burro, ovvero asino).

Medel ha infatti reagito lanciando verso i tifosi intenti ad insultarlo qualcosa che sembrerebbe la sua gomma da masticare. Niente di pesante per l'incolumità dei fans presenti in curva, ma di certo l'ennesima dimostrazione di un clima infuocato nello stadio di San Paolo.