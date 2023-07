Thorsby torna in Serie A: accordo con il Genoa a un passo

Il Genoa sta per prendere l'ex doriano Morten Thorsby in prestito con obbligo di riscatto: accordo vicino con l'Union Berlino.

Dalla Sampdoria al Genoa, con in mezzo una lieve spruzzata di Bundesliga. Morten Thorsby è pronto a tornare in Serie A e soprattutto è pronto a tornare a Genova: non quella blucerchiata, dove ha già militato per tre anni, ma quella rossoblù del Grifone.

Secondo il 'Secolo XIX', Genoa e Union Berlino stanno lavorando per definire a breve termine l'operazione Thorsby: il norvegese è pronto a lasciare la Germania e a far ritorno in Italia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

La trattativa tra i due club procede spedita e sono in corso gli ultimi contatti perché si possa arrivare alla fumata bianca. Con l'ex centrocampista della Sampdoria, che sabato ha incontrato i dirigenti rossoblù, il Genoa ha già raggiunto un accordo sull'ingaggio.

Thorsby sta così per tornare in Serie A dopo appena una stagione di lontananza: se n'era andato nell'estate del 2022, non esattamente per volontà propria come rivelato all'epoca, ceduto per 4 milioni di euro all'Union Berlino da una Sampdoria sempre più in crisi economica e, di conseguenza, bisognosa di fare cassa con le cessioni.

Sono 24 le presenze collezionate da Thorsby in Bundesliga con la maglia dell'Union, condite peraltro da una rete. Un percorso individuale sovrastato nella memoria collettiva da quello collettivo dei berlinesi, capaci di qualificarsi in Champions League per la prima volta nella propria storia.

L'arrivo di Thorsby, una volta confermato, seguirà a stretto giro di posta quello di Mateo Retegui, attaccante della nazionale italiana, ufficializzato qualche giorno fa. Vicino anche Danilo D'Ambrosio, svincolato dopo aver detto addio all'Inter per fine contratto. Dopo la promozione, anche il Grifone ha cominciato a muoversi sul mercato.