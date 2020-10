Thorsby, la scoperta della Sampdoria: "Sono una 'patata', gioco dove vuole il Mister"

Arrivato quasi nell'anonimato, diventato un titolare di una squadra in grande spolvero. Morten Thorsby è uno degli intoccabili di Claudio Ranieri e uno dei protagonisti dell'avvio di stagione della .

Il classe 1996, blucerchiato da un anno, ha anche trovato il goal nell'ultima partita contro l' . Ora spera di segnare anche nel Derby, una partita che sente più delle altre, come ha raccontato al 'Secolo XIX'.

"Ne vorrei uno al mese. Sono contento che a novembre ce ne siano due, me li godrò. Favorite non ne esistono in nessuna partita. Le tre vittorie di fila contro , e Atalanta ci hanno fatto acquisire fiducia e autostima".