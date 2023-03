Soddisfazione Thiago Motta: è il miglior allenatore del mese di febbraio

E' Thiago Motta il 'Coach Of The Month' di febbraio in Serie A: un mese da urlo per l'italo-brasiliano che sogna in grande col Bologna.

35 punti per il Bologna che sogna un piazzamento europeo nella prossima stagione: il personale posto al sole di Thiago Motta, premiato con un prestigioso riconoscimento dalla Lega Serie A. L'italo-brasiliano (che riceverà il premio sabato sera prima di Bologna-Lazio) è stato nominato 'Coach Of The Month' per il mese di febbraio, chiuso nel migliore dei modi con l'1-0 inflitto all'Inter al 'Dall'Ara' grazie ad una prodezza di Riccardo Orsolini nel secondo tempo. Mese in cui sono arrivati nove punti sui dodici disponibili: bottino pieno in trasferta contro Fiorentina e Sampdoria e, davanti ai propri tifosi, con i nerazzurri, mentre al cospetto del Monza si è palesato un k.o. di misura per mano di Giulio Donati. Poco male per Thiago Motta, che può legittimamente sognare l'approdo in una competizione UEFA dopo aver di fatto ipotecato la salvezza: un risultato sorprendente, alla luce di una falsa partenza e dell'aver assunto le redini della squadra a settembre in seguito all'esonero del compianto Sinisa Mihajlovic. Anche se marzo si è aperto con una sconfitta sul campo del Torino, il futuro appare roseo per Thiago Motta, la cui evoluzione da allenatore è seguita con attenzione anche da club più blasonati e pronti, chissà, a puntare su di lui in un prossimo futuro.

