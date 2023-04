Il Verona ha vinto 2-1 la sfida del venerdì con il Bologna, grazie alla doppietta di un ritrovato Simone Verdi.

La partita ha lasciato però strascichi polemici. Dopo il fischio finale il tecnico degli emiliani, Thiago Motta, non le ha mandate a dire in conferenza stampa, attaccando l'atteggiamento della squadra di Zaffaroni:

"Nel primo tempo abbiamo cercato con il nostro gioco di creare, ma è stato difficile, contro una squadra che si sa difendere bene e cerca di contrattaccare. Hanno avuto buoni contropiedi, noi abbiamo sbagliato situazioni che possiamo evitare. Nel secondo tempo siamo arretrati, si è giocato pochissimo. Oggi è stato come il calcio italiano di anni fa. Dopo un goal non si è giocato più a calcio, sempre qualcuno per terra. Penso che difficilmente con questo tempo di gioco si possa fare meglio di quanto abbiamo fatto. Siamo quasi arrivati al pareggio. Per poco facciamo goal con una palla buttata in area, che non è il nostro gioco. Difficile contro il Verona, si difendono bene, perdono tempo e quando si ferma di continuo il gioco è difficile dare continuità. I miei ragazzi sono stati bravissimi in campo, hanno giocato a calcio, hanno fatto quello che dovevano fare, contro una squadra che non ti fa giocare, che perde tempo. Con tutto quello che ho visto i ragazzi sono stati perfetti, hanno continuato a giocare senza perdere la testa e non è facile quando si gioca in questo modo. Quello che era in nostro controllo lo abbiamo fatto, il resto lo abbiamo lasciato all'avversario e all'arbitro".